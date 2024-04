Több Tatára vezető úton is tábla jelzi, hogy az autós madárinfluenza miatt megfigyelt területre érkezett. A Kemma.hu munkatársa az Újhegyi városrészen, az Agostyáni úton találkozott egy ilyen táblával. Dr. Horváth József, Tata jegyzője a kérdésünkre elmondta, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) hozta a határozatot és kötelezte a Magyar Közút Zrt.-t a táblák kihelyezésére a város bevezető útjain még november elején. Január 19-én szüntette meg a NÉBIH a karantént és jelezte a közút felé, hogy vegyék le azokat. Azonban láthatóan ez nem történt meg. A Kemma.hu jelzésére most a város is kérte a céget, hogy távolítsák el a táblákat, mert felesleges pánikot keltenek velük.

Város határaiba helyeztek ki figyelmeztető táblákat a madárinfluenza miatt

Fotó: G.D.V. / Forrás: 24 Óra

A jegyzőtől azt is megtudtuk, hogy semmi aggodalomra nincs ok. A várost nem érintette a madárinfluenza.

A madárinfluenza védelmi övezetébe esett Tata

– Az egyik közeli, szomszédos településen volt madárinfluenza. Tata pedig beleesett abba a védőövezetbe, amit megfigyeltek az eset kapcsán. Azonban a városban nem mutatták ki a betegséget – magyarázta dr. Horváth József. Mint arról korábban beszámoltunk, a Komárom-Esztergom vármegyei Mocsa településen található, mintegy 51 ezer 400 példányt számláló hízópulyka telepen az állattartó megemelkedett elhullást észlelt. A Nébih laboratóriuma a H5N1 vírus altípusát mutatta ki az elhullott állatokból. Azonban januárban a megfigyelési/felügyeleti körzetet pedig megszüntették. Szőnyben pedig éppen a madárinfluenza miatt maradt el a Galamb és díszbaromfi-kiállítás.

Az Új Szó beszámolója szerint a Komáromi Regionális Állategészségügyi és Élelmiszer-felügyelet (RVPS) február 2–án egy újabb, madárinfluenza vírus által elpusztult hattyútetem megtalálásáról informálta a komáromi Városi Hivatalt. Az egyed a csallóközaranyosi kanálisnál múlt ki. Egyébként az országos főállatorvos határozata Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét is érintette. Ezeken a területeken valamennyi kereskedelmi célból tartott baromfiállományt zárt épületben kellett tartani, amennyiben az állatok kifutója felülről és oldalról nem volt védett megfelelő erősségű madárhálóval.