Az MTI tudósítása szerint Rétvári Bence, a térség országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a minapi átadóünnepségen ismertette, hogy a hazai forrásból a pályaszakasz egy részét, több mozdonyt és szerelvényt és a telephelyet is sikerült felújítani. Ennek is köszönhetően a dunakanyari kisvasút még jobb színvonalú turisztikai attrakcióként vehető igénybe.

Rétvári Bence, a részlegesen megújult szobi kisvasút átadásán Szobon.

Fotó: Máthé Zoltán / Forrás: MTI

A politikus emlékeztetett, hogy 2017-ben a kormány kiemelt turisztikai célterületté nyilvánította a Börzsöny és a Dunakanyar térségét, mindemellett forrást is biztosítanak a helyszín fejlesztésére. Többek között ezekből a támogatásokból nyílt lehetőség a kisvasutak fejlesztésére is. Három vonal, a szob-márianosztrai, a kismarosi, illetve a kemencei kisvasút is megújult, melyeken évente mintegy 150 ezer utas utazik.

Több kisvasút is megújult az elmúlt években

Rétvári Bence Szobon azt is felidézte, hogy előbb Kemencén adtak át egy felújított mozdonyt és a pályaszakasz egyes fejlesztéseit, majd Kismarosnál történt jelentős felújítás. Az ottani kisvasút több mint 10 kilométernyi pályáját is felújították, de több mozdonyt és szerelvényt is modernizáltak. A Szob-Nagybörzsöny Erdei Vasút bír a leghosszabb szakasszal, összesen 20,8 kilométer hosszan kanyarog a Börzsönyben. Utóbbi viszonylaton részleges felújítás zajlott.