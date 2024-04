– Mindenki erre akar jegyet venni! – mondta a pénztáros Siófokon, amikor arról érdeklődtünk, mikor indul új hajó az állomásról. Titkon azt reméltük, átruccanhatunk Füredre és vissza, de kiderült, egyelőre csak sétahajózni lehet Tomajjal, az újszülött katamaránnal, Siófoktól Siófokig. De most az út volt az úti cél, úgyhogy rossz szájíz nélkül, izgatottan álltunk be a sorba, hogy aztán a sok utastárssal, fiatal családokkal és idős párokkal, helyiekkel és külföldiekkel együtt elnyeljen minket a szürke-kék cet. Aminek légkondis gyomrában nem kellett üvölteni, hogy értsük egymás szavát, és amiben még kávézni is lehetett.

A Bahart új, Tomaj katamaránja a siófoki hajóállomáson március 28-án

Fotó: MTI/MTVA

A hajóba belépve kerékpártárolók sora fogadott minket, majd a két folyosó egyikén bejutottunk a tágas kabinba. A folyosón információs tábla mesélte el Tomaj és társai történetét, ami, ha tényleg a kezdetekig megyünk vissza, még 2020-ban kezdődött. Tegyünk is egy kitérőt a sztori miatt.

A Balatoni Hajózási Zrt. ekkor indított el egy 15,9 millió euró értékű nyílt európai uniós közbeszerzési pályázatot, amelyet az észak-komáromi SAM Shipbuilding and Machinery a.s vállalat nyert el, és amelynek köszönhetően a hajógyárban megkezdődhet két negyvenöt méteres komp és két harmincöt méteres katamarán gyártása.