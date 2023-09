A kompok előreláthatólag decemberben, a katamaránok pedig a következő hajózási szezon megkezdésekor, jövő márciusban kezdik meg szolgálatukat – olvasható a Balatoni Hajózási Zrt. hivatalos Facebook-oldalán.

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a Balaton kedvező vízállásának köszönhetően június 21-én indulhatott el a BAHART 4 új hajója Komáromból. Az eleinte 7 hajóból álló szállító flotta először a Duna 272 km-es szakaszán haladt végig Komárom és a Sió torkolata között. A hajók érkezése kifejezetten nagy innovációs mérföldkövet jelent a balatoni hajózásban, hiszen 1978-81 között szerezte be a BAHART a jelenleg is használt 3 katamaránját és a kompok átlagos életkora is 50-60 év közé tehető.