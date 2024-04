Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere hivatalos közösségi oldalán osztotta meg a hírt, hogy a Fidesz-KDNP minden képviselőjelöltje és ő maga is összegyűjtötte a szükséges ajánló aláírást ahhoz, hogy elindulhassanak az 2024-es önkormányzati választáson.

Hernádi Ádám: "Csak a béke, csak a Fidesz!"

Forrás: Hernádi Ádám/Facebook

Hernádi Ádám a posztban összefogásra is buzdított:

– Mutassuk meg, hogy milyen sokan szeretnénk, hogy Esztergom tovább haladjon azon a felfelé ívelő pályán, ahová 2019-ben közösen felhelyeztük. Az Önök támogatása nélkül mindez nem sikerülhetett volna! Most is számítok erre a támogatásra!”

Folytassuk közösen, Esztergomért! Csak a béke, csak a Fidesz!

– fogalmazott.

Villámgyorsan gyűltek a fideszes ajánlások

Nem csak az esztergomi térségben gyűltek össze hamar az ajánlóívek. A komáromi-bakonyaljai térség mellett, Oroszlányban, Tatán és Tatabányán is néhány óra alatt gyűjtötték össze a kormánypárti jelöltek az induláshoz szükséges szignók többszörösét.