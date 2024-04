Gál Csaba, a Fidesz-KDNP tatabányai polgármesterjelöltje arról számolt be közösségi oldalán, hogy szombaton már dél előtt összegyűjtötték a választáson való induláshoz szükséges aláírások többszörösét.

A júniusi önkormányzati választás Fidesz-KDNP-s jelöltjei

– Remek érzés, hogy ennyien támogatják a Fidesz-KDNP közös jelöltjeit Tatabányán is! A következő napokban, hetekben tovább folytatjuk a munkát. Igyekszünk mindenhová személyesen eljutni, megismerni, megtudni a véleményüket közös dolgainkról! Nekünk Tatabánya az első – tette hozzá a Fidesz-KDNP tatabányai frakcióját is vezető Gál Csaba, aki egy korábbi posztjában arról írt, hogy június 9-én sorsdöntő választásokra kerül sor, hiszen nem csak önkormányzati képviselőket és polgármestert választanak ezen a napon, de az Európai Parlament képviselőiről is döntenenek a szavazók.

A Fidesz-KDNP jelöltjei a békéért kívánnak és fognak dolgozni Brüsszelben és Tatabányán egyaránt. Választási Manifesztumunkban kifejtjük, hogy változást kell elérnünk, mert a mostani irány a háború felé sodorja a világot, Európát és benne Magyarországot, Tatabányát is.

– fogalmazott, kiemelve, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy megőrizzük a békét.

– A háborúban csak vesztesek vannak. Ez az, amit nem hajlandó megérteni a háborúpárti brüsszeli elit és hazai csatlósai. Háborút akarnak, mert azt gondolják, hogy a harctéren le lehet győzni Oroszországot, egy atomhatalmat. Nekik az európai emberek érdekei nem számítanak – írta, kiemelve, hogy Brüsszelben változásra van szükség.