A megszokott időben érkezem vasárnap délelőtt barátomékhoz az aktuálisan nagyon fontos döntések megbeszélésére. A következő napok totótippjeit kell, szükséges egyeztetnünk. Rá kell állnunk a jó útra, mert két és fél éve már egy fillért sem nyertünk. Igaz, csak jelképesen vesztettünk valamennyit. Felesége, Katka teszi ami tőle telik. Kitölti nekem a műanyag palack alján még sorára váró pohárnyi vörösbort. Ekkor jön meg cimborám. Gyorsan kezet most, információként elmondja, hogy a kertben füvet nyírt. Felesége csendben jegyzi meg, hogy most is búg a masina. A fiúk tologatja a gépet egy órája. Új tippjeinkben nem nagyon bízok.