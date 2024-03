A Monostori erődben március 15-16-17-én Kokárda Fesztivál vár mindenkit minden nap 10 és 18 óra között. Várak-erődök-vitézek címmel új kiállítás is láthatható lesz, emellett számtalan gyerekprogram várja a látogatókat. A Magyarock Dalszínház pénteken és szombaton 14 óra 30-tól mutatja be A költő visszatér című rockoperát a KlapkArénában, vasárnap pedig déltől lesz látható a darab ugyanitt. Pénteken 13 óra 30-kor ünnepélyesen is megnyílik Legát István helytörténész mezőgazdasági és helytörténeti állandó kiállítása a Monostori erőd felújított Pékmúzeumában.

Mint arról mi is beszámoltunk, március 15-e alkalmával tavaly is Kokárdanapot tartottak mindenféle programmal az erődben, amelyről még videót is készítettünk nektek!