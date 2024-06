– Úgy gondolom, hogy a kettő szavazatkülönbség olyan alacsony, hogy megérdemeljük mindannyian, a választópolgárok is és mi is, hogy biztosak legyünk az eredményben – mondta a képviselő, aki azt is elárulta, hogy mire hivatkozva kérik a szavazatok újraszámolását.

– Két szavazóköri delegáltunk is jelezte írásban is, hogy bizonytalan abban a kérdésben, hogy az érvénytelen szavazatok tekintetében a bizottság egészen biztos, hogy pontosan járt el. Hogy biztosra menjünk újra kértük a szavazatok megszámolását. Úgy gondolom, hogy ha már előveszik a szavazólapokat, akkor az egész választókörzetben újra számolják az összes szavazatot, nem csak az érvényteleneket – árulta el Varga András, aki kiemelte, hogy nagyon köszöni mindenkinek a munkáját.