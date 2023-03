Már reggel 10-kor kezdetét vette a komáromi Monostori erődben a március 15-i ünnepség, ahol ismét megrendezték a Nagy Kokárdanapot. Bár az időjárás nem volt a legmegfelelőbb egy szabadtéri kikapcsolódásra, azért szép számmal jelentek meg kicsik és nagyok egyaránt, hiszen idén is színes és izgalmas programokkal várták az érdeklődőket a szervezők.

Koncertet adott például a Kormorán zenekar, de emellett megtekinthető volt A költő visszatér című rock- opera, valamint a szokásos 1848-49 es fegyver- és ágyúbemutatóra is sor került. Ezen felül rengeteg kiegészítő program is várt az ide kilátogatókra, hiszen részt lehetett venni tárlatvezetésen, apródkiképzésen és játékos vívásoktatásban is.

A kisebbek számára pedig különféle kézműves foglalkozások, fajátékok, patkóhajítás, vagy éppen mocsárjárás lehetősége is biztosítva volt. Tehát nyugodtan lehet mondani, hogy az idei március 15-én is mindenki megtalálhatta a kedvére való elfoglaltságot.