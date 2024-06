Egy vérbeli tatabányai ismeri a Turul-emlékmű történetét! Vagy mégsem? A Kemma.hu Cseh Julianna régésztörténésszel, a Tatabányai Múzeum főmúzeológusával eredt a nagy Turul-sztori nyomába.

A Turul-emlékműnek olyan helyet találtak, hogy minden erre járó, és a hegyre felnéző emberre hatással lehessen

Fotó: Flajsz Péter

Miért éppen turul?

A turul az Árpád nemzetség, és vele együtt az egész magyarság totemállata. Legelőször talán Anonymusnál olvashatunk róla, de más krónikákban, például a Képes krónikában is megjelent: Emese álma néven ismerjük. A történet tulajdonképpen az Árpád-ház eredetmondája, amelyben Emese várandósan csodás álmot lát: egy turulmadár szállja meg, és ez hoz rá gyermekáldást. A méhéből folyóvíz és szélesedő patak indul, ami a nagy királyok megszületését jelképezi. Emese az álma miatt az újszülött fiát Álmosnak nevezi el.

A talapzat kövei nem voltak egymáshoz rögzítve

Fotó: Németh Tamás / Forrás: Fortepan

Miért pont itt?

Álmos egészen Erdélyig vezette a honfoglaló magyarokat, majd az ő fia, Árpád folytatta és vezette a honfoglalást. Kézai Simon, a magyarok bejövetele egyik meghatározó csatájaként határozta meg a 907-es bánhidai ütközetet, amelyben Szvatopluk szláv fejedelem seregét kiszorították a honfoglaló magyarok.

A Kő-hegyen álló emlékmű kedvelt turista látványosság, és jól látható az M1-es autópályáról is

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Kisfaludy Mihály környei néptanító írta meg a Tata-Tóvárosi Híradóban és a Komárom és vidéke lapban a bánhidai csata történetét, azt is felvetve, hogy az ütközetről meg kellene emlékezni. A milleniumi ünnepségek időszakában volt ez, amely kiváló lehetőséget teremtett az emlékállításra. Kisfaludy Mihály javasolta, hogy egy emlékoszlop vagy még inkább egy turul madár magasodjon a Kő-hegyen, erősítve az itt élők tudatában a hagyományt.

Egy író és egy festő is felkarolta az elképzelést: Jókai Mór és Feszty Árpád. Feszty azonnal írt is egy levelet Sárközy Aurélnak, a vármegye vezetőjének, hogy támogassa ezt az ötletet, és hogy a vármegyei ülés vegye elő az emlékmű állításának ötletét létrehozzák. Olyannyira elébe ment az eseményeknek, hogy beszélt Donáth Gyulával, aki el is vállalta, hogy elkészíti a szobrot. 1895-et írtunk ekkor. Feszty éppen a bánhidai csatát festette, és 1000 forintot maga hozzátett az általa 7-8 ezer forintra taksált emlékmű költségeihez.