Közösségi közlekedés 2 órája

Tarifareform Esztergomban: radikálisan lecsökkentik a helyi bérletárakat

Felnőtteknek havi pár száz forintba fog kerülni az összvonalas éves bérlet áprilistól Esztergomban a képviselő-testület legfrissebb döntése nyomán, a diákoknak pedig még ennél is olcsóbb, sőt, a városban tanulók továbbra is ingyen buszozhatnak a helyi járatokon. A tarifareform a vonaljegyeket is érinti.

Kemma.hu Kemma.hu

Hernádi Ádám esztergomi polgármester a Facebook-oldalán jelentette be a helyi képviselő-testület legújabb, március 21-i döntését. E szerint április elsejétől a felnőtt éves bérlet ára 5000 forint lesz, a tanulóké 2400. A városban tanuló diákok bérleteit az önkormányzat továbbra is biztosítja. A tarifareform részeként a vonaljegyek és havi bérletek megszűnnek majd. Ötszáz forintos napijegyet lehet majd váltani, ez korlátlan utazásra ad majd lehetőséget. A nyugdíjasok és a gyermekek ingyenes utazása megmarad. A tarifareform nyomán Esztergomban az összvonalas bérlet ára egy hónapra lebontva olcsóbb lesz, mint egy üdítő

Fotó: P. O. Z. / Forrás: 24 Óra A városvezető hozzátette, hogy az ország- és vármegyebérletek sikere is megmutatta, hogy a közösségi közlekedés reális és olcsó megoldást kínál az utazóknak. Reményeink szerint a döntésnek köszönhetően többen fogják otthon hagyni gépjárművüket, ami kedvező hatással lesz a túlterhelt parkolási rendszerünkre, és egy zöldebb és fenntarthatóbb irányba indítja el Esztergomot − tette hozzá Hernádi Ádám. Nem csak Esztergom döntött a tarifareform mellett Jó tudni, hogy a 30 napos vármegye- és országbérlet Esztergom helyi járataira is érvényes. A teljesárú vármegyebérlet 9450, a tanulói 945 forint, a teljesárú országbérlet 18900, a a tanulói 1890 forintba kerül.

A közelmúltban Tatán is jóárúsították a közösségi közlekedést. Február 1-től a tataiak havi 130, éves 1800 forintos bérlettel utazhatnak a helyi járatokon. 200 forintért lehet napijegyet venni a buszokon Ezt a nem tataiak is igénybe tudják venni. A kezdeményezés sikeres volt: idén februárban 2,5-szer több helyi buszbérletet vásároltak Tatán, mint tavaly havonta átlagosan.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!