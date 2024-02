Az új tarifa kisebb úton is olcsóbbá teszi az utazást

A Tatabánya-Komárom viszonylaton

egy felnőtt vonatjegy egy útra: 600 forint (de nyilván vissza is utazik a legtöbb ember, tehát 1200 forint oda-vissza)

a 24 órás vármegyebérlet ára 999 Ft, tehát egy felnőtt spórol egy úton 201 forintot

6-14 év között 300 forint egy útra

az új tarifarendszerben a 14 alattiak ingyenesen utaznak, tehát 600 forint megspórolható

A Tatabánya-Győr vonalon

egy felnőtt jegy egy útra: 1300 forint (de nyilván vissza is utazik a legtöbb ember, tehát 2600 forint oda-vissza)

két darab 24 órás vármegyebérlet ára pedig 1998 Ft, megtakaríthatunk tehát 602 forintot

Az új tarifarendszerben elérhető kedvezményekkel és feltételekkel március 1-jétől kezdődik meg a jegyek és bérletek értékesítése a jegypénztárainknál, az automatáknál, illetve online az ELVIRA-ban és a MÁV appban.

Főbb kedvezmények a MÁV-Volán járatain március 1-től

Az új tarifarendszerben a 14 év alatti gyermekek és a fogyatékkal élők is díjmentesen, azaz ingyen utazhatnak a helyközi közlekedésben, mint a nyugdíjasok vagy a nyugdíjszerű ellátásban részesülők.

A 14 és 25 közötti fiatalok mellett a közalkalmazottak (például a pedagógusok, az egészségügyi dolgozók, a tűzoltók) 50%-os kedvezménnyel vehetnek menetjegyet.

Vármegye24: a 24 órás tikett ára 999 Ft, érvényes a MÁV-start, a MÁV-HÉV, a GYSEV és a Volánbusz (kék és sárga) helyközi járatain.

Magyarország24: a 24 órás jegy ára 4999 Ft, érvényes a MÁV-start, a MÁV-HÉV, a GYSEV és a Volánbusz (kék és sárga) helyközi járatain.

A szülők és a velük együtt utazó legalább 3 saját gyermek díjmentesen utazhat a korábbi 90 százalékos kedvezmény helyett. A helyjegyköteles vonatokra helyjegy váltása szükséges.

Március elsejétől ugyanakkor díjmentesen vehetik igénybe a helyközi közlekedést a fogyatékkal élők és tartós betegek, valamint kísérőik és az ellátottak utazási utalványával rendelkezők.

Az új tarifarendszer részeként március 1-jétől a vidékről ingázók az országbérletükkel a fővároson belül, a BKK járatain is utazhatnak, az agglomerációból ingázók pedig a Pest-vármegyebérletükkel is használhatják a budapesti buszokat, trolikat és metrókat.

A 30 napos vármegye- és országbérlet Budapest, Esztergom és Zalaegerszeg helyi járataira is érvényes. (Az adott város adott vármegyéjében az ottani bérlettel).

Az ujtarifa.hu kiemelte azt is, hogy a 24 órás, országos jeggyel a helyjegyköteles vonatokon is lehet utazni (külön megváltott helyjeggyel), a Vármegye24 napijeggyel azonban csak olyan vonatokon lehet utazni, amelyekre nem kell helyjegy. Ugyanakkor, ha egy InterCity vonat feláras és nem feláras kocsikkal is közlekedik, úgy a felármentesen igénybevehető kocsikban és szakaszokon a vármegyebérlet és Vármegye24 napijegy is használható. Ha egy helyjegyköteles vonatot az út felármentes szakaszán venné igénybe valaki, akkor is utazhat a vármegyebérlettel és Vármegye24 napijeggyel is lehet utazni.

Kedvezmények és jogosultságok Fontus tudni, hogy a menetjegyeknél március 1-jétől megszűnik a 90; a 33 és a 20 százalékos kedvezménykulcs, így – a teljesárú és a díjmentes változat mellett – kizárólag az 50 százalékos kedvezményt adó menetjegyek maradnak meg. Az ország- és vármegyebérletek esetében azonban nincsen ilyen félárú változat. Bérletekből kizárólag teljesárút vagy – jogosultság esetén – 90 százalékos kedvezményt adó változatot lehet vásárolni. Az új rendszerben nem lesz szükség többé bonyolult igazoló dokumentumokra, pecsételni való űrlapokra vagy - az életkort igazoló okmányon kívül – külön fényképes igazolványokra: minden 14 év alatti és 65 év feletti utasunk díjmentesen, minden 14 és 25 év közötti utasunk pedig félárú jegy igénybevételével utazhat. Ezzel a családok utazása nemcsak egyszerűbbé, de olcsóbbá is válik, mint korábban. A MÁV app mobilalkalmazást az új díjtermékekkel való utazás megtekintéséhez, azok megvásárlásához frissíteni kell március 1-je után.

Fontus tudni, hogy a menetjegyeknél március 1-jétől megszűnik a 90; a 33 és a 20 százalékos kedvezménykulcs, így – a teljesárú és a díjmentes változat mellett – kizárólag az 50 százalékos kedvezményt adó menetjegyek maradnak meg. Az ország- és vármegyebérletek esetében azonban nincsen ilyen félárú változat. Bérletekből kizárólag teljesárút vagy – jogosultság esetén – 90%-os kedvezményt adó változatot lehet vásárolni.

MÁV-app: jegy- és bérletvásárlás egyszerűen, mobillal