Változások 1 órája

A vármegye- és országbérleteken kívül minden más bérlettípus megszűnik

A vármegye- és országbérleteken kívül minden más eddig használt bérlettípus megszűnik az állami közlekedésben – jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter. Az MTI megírta, hogy új kedvezményes jegyeket is be fognak vezetni: a vármegye24 napijegy 999 forintba, a Magyarország24 napijegy 4999 forintba fog kerülni és mindkettővel korlátlanul lehet majd utazni a MÁV és Volán járatokon.

Walczer Patrik Walczer Patrik

Forrás: mavcsoport.hu

Az igénybe vehető kedvezményekből 22-féle fog megmaradni és valamennyi 50 százalékos kedvezményre jogosítja majd fel az utazókat, a 65 év felettiek mellett a 14 év alattiak is ingyenesen utazhatnak majd. A bérletet nem vásárló 14-25 év közöttiek szintén 50 százalékos kedvezménnyel utazhatnak csakúgy, mint a közszolgálatban dolgozók, feltéve, ha regisztrálnak a kedvezmény igénybevételére. A miniszter azt is bejelentette, hogy a 65 év alatti életkorú nyugdíjasok kedvezményesen vásárolhatnak vármegye- és országbérletet, az eddig 90 százalékos kedvezménnyel utazóknak szintén ingyenessé válik a közlekedés. A MÁV Zrt. tájékoztatása szerint tavaly összesen 57 ezer 728 darab, Komárom-Esztergom vármegye területére érvényes bérletet adtak el.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!