Kulturális programokban nem volt hiány ezúttal sem Tardoson. Minden korosztály talált magának kedvére való eseményt, legyen az egy érdekes úti beszámoló, vagy kreatívkodás. Csütörtökön este Zichó Viktor világutazó „A komfortzónán túl” című előadását láthatták, hallhatták az érdeklődők. Viktor már korábban is járt a településen, akkor is telt ház előtt beszélt az előző expedíciók izgalmairól.

A mostani este a legekről szólt, az egyébként is kalandos, nemegyszer életveszélyes utak még különlegesebb, extrémebb eseteiről. Az élménybeszámoló most is vastapssal és dedikálással zárult. A világutazó következő útja Bhutánba vezet. Megígérte a tardosiaknak, hogy arról a felfedezőútról is beszámol majd. Ugyanis Krisztián édesapja révén ő is helyinek számít.

Ismét érdekes beszámolót tartott Zichó Viktor Tardoson

Forrás: Beküldött

Pénteken maradt mindenki a komfortzónán belül, mert a Moziklub volt programon. Nőnaphoz illő filmet, az „Ida regénye” című romantikus, 2022-ben készült alkotást vetítette Csabán Tibor, a helyi „mozigépész”. Nemzetközi volt a pénteki nézősereg, mert a tardosi szlovákok mellett, tardoskeddi és helyi magyarok is helyet foglaltak a nézőtéren. A filmelőzetesek után, az „Ida regénye” előtt a jelenlévő hölgyek köszöntése sem maradt el. A vetítés után pedig következett a már megszokott beszélgetés, melynek témája a társkeresés és a párkapcsolatok voltak. A felvidékieknek is nagyon tetszett a program. Vidám, jó hangulatú este volt.

Tardosra látogatott az élő hagyomány

Szombaton a tardoskeddi kézművesek vendégeskedtek a Gerecse völgyében. Csabán Béla, tardosi polgármester meghívására immár sokadik alkalommal jöttek bemutatni a kosárfonás, fafaragás, szőnyegszövés, papírhajtogatás rejtelmeit. Szabó Ferdinánd, vagyis Nándi és társai 1999-ben alapították meg az Élő Hagyományok Polgári Társulást, amelynek egyik fontos célja a tradíciók, a hagyományos mesterségek ápolása volt. Óvodás korúaktól a nagyszülőkig minden korosztály képviseltette magát a tardosi közösségi házban a szombati kézműves napon.

Tardoskeddről érkeztek vendégek, hogy átadják tudásukat a fiataloknak

Forrás: Beküldött

– A civil szervezet sajnos már megszűnt, de a kemény mag megmaradt. Szervezeti keretek nélkül ugyan, de ugyanazt, ugyanúgy csináljuk most is, mint évtizedekkel ezelőtt, azaz Felvidéken, Magyarországon és Erdélyben is prezentáljuk az általunk űzött mesterségek csínját-bínját – magyarázta Nándi, aki az esemény közben azt is elmondta, hogy sajnos nincs utánpótlása a kis közösségüknek, és ők már mind nyugdíjasok. Ettől függetlenül bíznak benne, ahogyan a tardosiak is, hogy még sok-sok éven át ellátogatnak az anyaországba és felfrissítik a helyiek kosárfonó, fafaragó tudását.