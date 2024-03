Több száz önkéntes fogott össze idén is a Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetsége (KEMHESZ) szervezésében hazánk legnagyobb folyójáért, a víz világnapjához fűződő szemétszedés keretében Pilismarót-Basaharctól egészen Komáromig akcióztak az önkéntesek. Az önkormányzatok mellett 11 iskola is csatlakozott a kezdeményezéshez.

Erős Gábor, Esztergom térségének országgyűlési képviselője (balra) idén is csatlakozott a szemétszedési akcióhoz.

Forrás: Facebook/Erős Gábor

Osvald Zsolt, a KEMHESZ ügyvezető igazgatója megkeresésünkre elmondta, hogy az idei évben a Duna menti települések iskoláiból 600 gyermek vett részt a szemétszedésben. A Magyar Kormánytisztviselői Kar területi elnökségének szervezésében összesen 90 kormányhivatali alkalmazott is kivette a részét a feladatokból, ők Esztergomban, Komáromban és a neszmélyi szakaszon tevékenykedtek. Megemlítette azt is, hogy Almásfüzitőn például az iskolások mellett óvodásokat is bevonták a szemétszedésbe.

Sikeres volt az idei szemétszedés

Erős Gábor országgyűlési képviselő minden évben kesztyűt húz, idén az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium diákjaival együtt az esztergomi teherkomp környezetében szedték a szemetet. A KEMHESZ kezelésében lévő szakaszon összesen 60 köbméter hulladék gyűlt össze. A szakaszok közül egyébként területileg a legtöbb szemét a Pilismarót-Basaharc és az esztergomi Sódergödör horgászhely között (20 köbméter), valamint a neszmélyi szakaszon (15 köbméter) volt.

Osvald Zsolt megjegyezte: remélik, hogy akciójukkal más szövetségek számára is jó példával szolgálhatnak, és bíznak abban, hogy a jövőben arra is lehetőség nyílik, hogy az összes Duna menti szövetséggel együtt, egy napon, országszerte több vármegyében is összegyűjtsék a folyó partján lévő hulladékot.

Egyébként az önkéntesek ellátását az esztergomi Vasas Horgász Egyesület és a Dunaszentmiklósi Rákóczi Vadásztársaság mellett több vállalkozás és üzlet is segítette. A támogatók nemcsak üdítőkkel és szendvicsekkel, hanem például kesztyűkkel és zsákokkal is hozzájárultak az akció sikeréhez, melyet a szervezők ezúton is köszönnek.