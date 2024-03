Pályaorientációs napot tartottak az Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola felső tagozatos diákjainak. A tanulókat a Tatai Rendőrkapitányság dolgozói várták. Az őrnagy úr és a törzsőrmester asszony a rendőrök által használt munkaeszközöket mutatták be, melyeket a fegyver kivételével a gyerekek meg is foghattak, ki - vagy fel is próbálhattak. A naszályi iskola tanulói beülhettek egy rendőrautóba, megnézhették a rendőrmotorokat, valamint azt a helyiséget, ahová átmenetileg elzárják az elfogott személyeket.

A naszályi iskola tanulói a tavaly nyári családi napon is találkozhattak a rendőrökkel

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

– Tenyérlenyomatok készültek és előadást hallottunk közlekedésbiztonsági témakörben is, illetve arról, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek a gyerekekre az életben és általában az emberekre az interneten – elevenítette fel az élményeket Hozák Attila, az iskola igazgatója, aki elmondta, hogy a tatai Güntnerben is jártak a gyerekekkel.

A naszályi iskola felsősei beleshettek a modern gyár működésébe is

– A tatai Güntnerben a 2,5 órás gyárlátogatás során a gyerekekkel végigkövettük a hűtőventillátorok elkészítésének folyamatát, egészen az alapanyagok feldolgozásától az elkészült ventillátorok csomagolásáig. A modern technika, a gépek mértani pontossággal végrehajtott munkafolyamatai felkeltették a gyerekek érdeklődését. Kíváncsian figyelték a lézervágó működését, a számítógépek által vezérelt gyártósorokat. Közben felhívták a gyerekek figyelmét arra is, hogy az egyes munkafolyamatok milyen szakképzésben megszerezhető szakmai tudást igényelnek, ami elengedhetetlen a gyár sikeres működéséhez. A gyerekek kérdéseire válaszolva, azt is megtudhattuk, hogy külön hangsúlyt fektet a vállalat a környezetvédelemre és a gyártási hulladék újrahasznosítására – magyarázta az intézmény vezetője.

Az alsósok is jól szórakozhattak

Az alsó tagozatosok a pályaorientációs nap alkalmából a Beporzók napja című programon jártak az Agostyáni Arborétumban.

– A program egyik felében vezetett túrán vettünk részt, ahol felfedezhették és megismerhették a kicsik az Arborétum növény-és állatvilágát. A túravezető a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően bevezetett minket a beporzás rejtelmeibe. Ezt követően méhészeti előadáson vettünk részt, ahol szintén sok új érdekességet hallhattunk, láthattunk a méhekkel, beporzással, és a méhészettel kapcsolatban. A program végén mézkóstolási lehetőségünk is volt – tette hozzá Hozák Attila.