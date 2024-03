Hat mentőkutya gyakorolta a rommentést

A délelőtt második részében jött a rommentési gyakorlat, ahol ezúttal a magasból mentés és a sebesült helyszíni ellátása, majd épületből való biztonságos kihozása volt terítéken.

– Egy kutya pluszsúlyával veszélyes a létrára felmászni, többek között ezért is csak teljes kötélbiztosítás mellett, védőfelszerelésben végezzük a feladatot. Illetve a kutyákat fokozatosan hozzászoktatjuk a magassághoz, hogy ne ijedjenek meg a létrán. Ugyanis ha elkezdenek kapálózni, akkor könnyen kibillenthetik a gazdájukat az egyensúlyukból – mutatta Zsombor Anrit, aki Karina hátán pont mászott fel a magasba. A speciális mentő elárulta, hogy a francia vizsla először gyakorolja a magasból mentést, ezért is lepődtek meg azon, hogy milyen jól vette a feladatot. De talán nem is meglepő, hiszen Anri jelenleg is képzés alatt álló mentőkutya tanonc, akinek a speciális feladatokat hatalmas önuralommal és fegyelemmel kell elvégeznie. Rajta kívül még Daisy, Buksi, Ikon, Penny és Zeusz is teljesítették gazdáikkal a gyakorlati feladatokat, természetesen mindegyikük sikerrel.