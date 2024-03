Szirénázó mentőautó haladt március 22-én, 16 óra körül Tatán, az Ady Endre úton, a körforgalom irányába. Egy gyalogosgázoláshoz riasztották, azonban a sérülthöz már nem ért oda, ugyanis az egyik kereszteződésben egy autó kikanyarodott elé. A balesetben a mentőautóban ketten súlyosan megsérültek, értük két mentőhelikopter érkezett. Az elgázolt gyalogoshoz pedig új mentőt küldtek.

A szirénázó mentő elé autó kanyarodott. A mentőbaleset felelősét még keresik

A súlyos mentőbaleset azonban egy kis körültekintéssel talán elkerülhető lett volna. Erre külön kampányban hívták fel tavaly a közlekedők figyelmét. Varga Mihály Sebestyén, a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy az "Együtt az utakon" kampány tavaly indult és a megkülönböztető jelzést használó gépjárművek és a többi közlekedő közti kapcsolatra igyekszik felhívni a figyelmet. Kampányban a tűzoltóság mellett a mentőszolgálat és a rendőrség is szerepet kapott.

– Mindenki megszólalhatott, elmondhatta a tapasztalatait. A kampány berkein belül készült egy reprezentatív kutatás is, ahol a normál hétköznapi forgalomban résztvevő autósokat kérdeztek meg nagy számban – mondta Varga Mihály Sebestyén, majd így folytatta: – A vizsgálat során pedig érdekes eredmények születtek. Például kevesen tudják azt, hogy az autósok több mint kétharmada hetente legalább egy alkalommal találkozik a forgalomban megkülönböztető jelzést használó gépjárművekkel. Ez egy nagyon magas szám. Az is kiderült a kutatásból, hogy minden tizedik autós sokszor nem tudja az erre vonatkozó KRESZ-szabályokat. Vagyis, hogy mit is kell ilyenkor tennünk autósként, hogy megkönnyítsük a kék lámpás autónak a továbbhaladását – magyarázta a szóvivő.

Hegedűs Zoltán tűzoltó őrmester gépjárművezető saját bőrént tapasztalja minden nap, hogy mire is kellene figyelni az autósoknak. Vannak tapasztalatai arról, hogyan reagálnak az autósok egy ilyen helyzetben.

A mentőbaleset is elkerülhető lehetett volna?

– Az első tapasztalatom, hogy amikor meglátnak egy megkülönböztető fény és hangjelzéssel közlekedő járművet bepánikolnak, illetve sokszor nem tudják, hogy mit kell tenni. Olyankor leszűkül a tudatuk, nem tudnak logikusan gondolkodni. A tűzoltójárműveknek a súlyuk többszöröse egy személyautóénak. Emiatt sokkal nehezebb megállni, sokkal hosszabb a fékút, illetve egy hirtelen irányváltásnak borulás lehet a vége. Ezért, amikor meglátnak egy ilyen járművet, és ők hirtelen fékeznek, az nekünk nagy probléma, mert többszörös súlyt kell megállítanunk az adott útszakaszon – mondta az őrmester. Hozzátette: a legjobbat azzal teszik, ha nyugodtak maradnak, jelzik, merre szeretnének menni, illetve merre szeretnének lehúzódni.