A bányászvárosban az alkotmány úti Kossuth szobornál kezdődött a megemlékezés március 15-én 11 órakor a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében. A mementó talapzatát földbe tűzött kokárdák színesítették, végül pedig az önkormányzat képviselői, helyi civil- és politikai szervezetek, intézményvezetők és a résztvevő közönségből helyezték el az emlékezés virágait.

A megemlékezés végén a Falu Hagyományőrző és Kulturális Egyesület tagjai is elhelyezték az emlékezés virágait

Fotó: Flajsz Peter

A kettő között elhangzott a Himnusz, majd Lazók Zoltán polgármesteri beszéde következett.

– Március 15-e a modern nemzet felfogás születésnapjának is nevezhető – fogalmazott a városvezető. Hozzátette: nemzetet teremtettünk, amikor minden magyar megmozdult. Amíg lélek van, addig remény is. Ha a lélek megtörik, az esély törik meg – zárta gondolatait Lazók Zoltán, Oroszlány polgármestere.

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő elhelyezte az emlékezés virágait a Kossuth szobornál

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

Történelmi tanulmányaink során megannyi évszámmal találkoztunk már. Ezek támpontok, ha úgy tetszik cölöpök, amibe megkapaszkodhat a nemzet – ezt már Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselőtől tudtuk meg, aki ünnepi beszédében a nemzeti ünnepek kettős arcára hívta fel a figyelmet.

Megemlékezés: 167 év távlata megszépíti az emlékeket

Czunyiné dr. Bertalan Judit szerint több üzenete is van az 1848-49-es szabadságharcnak. Mind közül egy megfontolandó tanulságot emelt ki: egyetlen nemzet sem lehet szabad más nemzet szabadsága nélkül. Úgy fogalmazott, a forradalommal nemcsak a szabadság született meg, hanem az érzés is, hogy a magyar magyar maradhatott Európában. Ezért – emelte ki – az első számú nemzeti ünnep március 15. Végül idézett Petőfi Sándor Nemzeti dalából: Talpra magyar, hí a haza! Itt az idő, most vagy soha!

A Kossuth szobor megkoszorúzása után a Petőfi emlékműhöz vonult a tömeg

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

A megemlékezés a Kossuth szobor után a Petőfi emlékműnél folytatódott.