Érdemes mielőbb nekivágni, és medvehagyma-keresére indulni, ugyanis csak pár hétig lehet szedni a növényt. Arra is figyeljünk, hogy véletlenül se keverjük össze a gyöngyvirág leveleivel, utóbbi ugyanis mérgező. Tatabánya környékén is akadnak remek lelőhelyek, ahogy a vármegye több pontján. A szezonhoz igazodva válogattunk most a Mindmegette recept-gyűjteményéből, és hoztuk el három kedvencünket. Lássuk, mi minden készíthető medvehegyma hozzáadásával!

Medvehagyma, ricotta és ravioli: egy ínycsiklandó recept a három közül

Villámgyors medvehagymapesto

Hozzávalók: