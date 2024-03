A közelmúltban a Magyar Postával együtt az Országos Mentőszolgálat egy kampányban hívta fel a figyelmet arra, hogy ha nincsenek kint a házszámok a házakon, illetve az utcasarkokon az utcanévtáblák, akkor az bizony nemcsak a postásoknak, valamint a futárcégeknek, hanem bizony a mentőknek is gondot okozhat. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta, hogy önmagában a postai kézbesítők késése is problémás eseteket szülhet, de a mentőszolgálat munkatársai esetében életek múlhatnak egy-egy perc különbségen.

Győrfi Pál fontosnak tartja, hogy mindenki ellenőrizze a saját házszámának olvashatóságát

Forrás: OMSZ

– Azt le kell szögeznünk, hogy nem új keletű problémáról van szó, legalább az Országos Mentőszolgálattal egyidős, ami 1948-ban alakult – magyarázta Győrfi Pál, aki a nyolcvanas évek elején kezdett el dolgozni mentősként és akkor is azt tapasztalta, hogy sokszor a házszámok, táblák hiánya miatt gondot okoz megtalálni a pontos címet.

Győrfi Pál szerint a hiányzó házszámok veszélyeztethetik a betegek életét

A helyszínre jutás olyan településeken még nehezebb is lehet, ahol többlakásos társasházak is találhatók. Gyakori ugyanis, hogy a lépcsőházak száma, betűjele nincs ott a falon, így értékes percek telhetnek el azzal, míg a mentők megtalálják a pontos lakótömböt. Ám az is előfordul, hogy a kaputelefon névtábláin nincsenek kint az ott lakók nevei.

– Ez nem Komárom-Esztergom vármegyei probléma, országos jelenségről van szó. Lehet, hogy valaki hosszú ideje lakik abban a házban, ahol él és nem is gondolkodott azon, hogy ha egy adott cím alapján kellene odajutnia az ingatlanhoz, akkor vajon utcanévtábla és házszám nélkül megtalálná-e – magyarázta Győrfi Pál.

A szóvivő elárulta: a mentőknek egy évben mintegy 1,3 millió esete van Magyarországon, ebből a legtöbb természetesen nem élet-halál helyzet, de azért évente 40-50 ezer olyan riasztást kapnak, amikor minden másodperc számít. Például, ha valakinek erős vérzése van, torkán akadt egy falat és nem kap levegőt, vagy hirtelen szívleállás történt.

– Sokat fejlődött a technológia, hiszen amíg 10-20 évvel ezelőtt nyomtatott térkép, illetve saját helyismerete alapján próbált a mentőgépkocsi vezetője a helyszínre jutni, addig ma már GPS-készülékeket használunk. Ám utóbbi eszközök sem teljesen pontosak, panelházak esetében ráadásul nem biztos, hogy a navigáció alapján a pontos lakótömb elé érkeznek. Ezért is fontos az utcanévtáblák és házszámok mellett a lépcsőház betűjele és a névtáblákon szereplő név is – mondta.

Sokan egyébként biztonsági okokból nem tüntetik fel a nevüket a kaputelefonoknál, ugyanis úgy vélik, ha mentőre van szükségük, akkor majd lesétálnak az épület elé. Ez alapvetően egy rossz felfogás, rosszullét esetén nem biztos, hogy képesek lesznek mozogni.

– A mentők tapasztalatai alapján évente több száz olyan eset van, ahol a hiányzó név- és házszámtáblák komolyan veszélyeztethetik a betegek életét. Ezért fontos, hogy mindenki ellenőrizze az ingatlanját, valóban látható helyen vannak-e és jól olvashatók-e a házszámok – tette hozzá Győrfi Pál.