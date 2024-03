Mint arról a mimegyenk.hu is beszámolt, az elmúlt időszak eseményeinek áttekintése után az év első közgyűlésén elfogadták a vármegyei önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletét és közbeszerzési tervét. Végleges formát öltött az esztendő közgyűlési munkaterve is. Az októberi tanácskozás az önkormányzati választások nyomán tartandó alakuló ülés lesz, novemberben pedig közmeghallgatás is tervben van, amelyen a TOP/TOP Plusz keretében megvalósított pályázatokat mutatják be.

Nemrégiben megtörtént a vármegyében működő területi nemzetiségi önkormányzatok támogatásának felülvizsgálata, amelyek változatlan formában való fenntartásáról született határozat.

Jóváhagyták a képviselők a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft.-vel történő támogatási szerződés megkötését, amelynek keretében a vármegyei önkormányzat, a tulajdonosok egyikeként továbbra is támogatja a céget a turizmus fejlesztése érdekében.

Egyhangúlag támogatta a közgyűlés a vármegyei önkormányzat hivatalának 2023. évi munkájáról szóló beszámolót.

– El kell mondanom, hogy az önként vállalt feladatokat nagyon komolyan vesszük és külön köszönet azoknak, akik ezekben részt vesznek. Mégis tevékenységünk legfontosabb része az a pályázati munka, amit a települési önkormányzatok érdekében végzünk, hozzásegítve őket ahhoz, hogy a megnyert pályázatokat megvalósítva fejlődhessenek – mondta el Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke, megköszönve a munkát, amit a hivatal az önkormányzat érdekében elvégez.

Büszkeség és öröm számomra, hogy a partner önkormányzatok jó véleménnyel vannak a hivatalunk tevékenységéről, és az Irányító Hatóságtól, valamint a Kincstártól is sok elismerést kapunk a szakmai munkánk minőségéért.

A hivatalt vezető dr. Veres Zoltán jegyző a bizalmat megköszönve hangsúlyozta, munkatársaival azt érzi, hogy amikor a hivatalt érintő napirendi pontok vannak, akkor a közgyűlés mindig mögöttük áll.

A képviselők nagy egyetértéssel módosították a vármegye 2021-2027-es időszakra szóló Integrált Területi Programját, amely alapján a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP Plusz) forrásai a jövőben még hatékonyabban helyezhetők ki, használhatók fel. Ennek kapcsán Popovics György kiemelte, hogy ez a színvonalas szakmai anyag már átesett egy ellenőrzésen az Irányító Hatóságnál, ahol mindent megfelelőnek találtak. Hozzátette, a program tartalmaz olyan átcsoportosításokat és tételeket is, amelyek a két megyei jogú város, Esztergom és Tatabánya fejlesztéseit segítik. A jelenlévő ellenzékiek elfogadták dokumentumot. Dr. Konczer Erik, a vármegyei közgyűlés ellenzéki frakcióvezetője köszönetet mondott a jó minőségű előterjesztésért.