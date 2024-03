Bemutató 2 órája

Dragomán György: hiába én írtam, nézővé tudtam változni

Dragomán György is részt vett a hétvégén a Jászai Mari Színház bemutatóján. A Kalucsni című drámát tekintette meg. A véleményét is megosztotta olvasóival, amelyet a teátrum is közzétett közösségi oldalán.

Dragomán György is részt vett a hétvégén a Jászai Mari Színház bemutatóján. A fotó a Kalucsni című darab bemutatója után készült Forrás: Facebook/Jászai Mari Általános Iskola

A Kalucsni óriási vastapsot kapott. A Jászai Mari Színház művészei ezúttal is lebilincselő módon mutattak meg Dragomán György művén keresztül egy rettenetes korszakot. Az előadáson szűkebb családjával vett részt. „...már a premier előtt boldog szerző voltam, mert tudtam, hogy Göttinger Pál rendező megértette és magáénak érzi a darabot. Az előadás nagyon szép lett, pont olyan fergeteges és vad és letaglózó, mint amilyennek írás közben képzeltem, a viccek ültek, a közönség nevetett, a mélyütések betaláltak. Hiába én írtam, nézővé tudtam változni arra a két órára.

Nagyon köszönöm mindenkinek, aki segített abban, hogy átélhettem mindezt!” – írta többek között bejegyzésében.

