Most is fenséges nedűvel érkeztek a borászok a megmérettetésre: 4 arany, 10 ezüst és 9 bronzérem az idei borverseny mérlege a naszályi borversenyen. Naszály község közösségi oldalán számoltak be arról, hogy az önkormányzat idén is megrendezte hagyományos borversenyét a helyi és környékbeli bortermelők, borbarátok közreműködésével a művelődési házban. Hosszú évtizedekig a Kertbarát Kör, majd a Szabadidő klub, Nagy Zsigmond és Tóth Ferenc rendezte meg a borok mustráját. Ezt a hagyományt elevenítette fel évekkel ezelőtt az önkormányzat, azóta a Kősziklás Borászat tulajdonosai, szakemberei, Béger Ákos és Emmer Szabolcs bírálják a borokat.

A borversenyen 25 nedűt neveztek be a környékbeli borászok

A rendezvényt a település polgármestere, Dr. Maszlavér Petra beszéde nyitotta meg, amelyben többek között megköszönte a résztvevőknek, hogy évek óta megtisztelik boraikkal és többen jelenlétükkel is a naszályi borversenyt.

A borversenyre 25 bort neveztek

Arany elismerésben részesült a tarjáni Schneider József cabernet sauvignon bora, a tatai Elek Balázs zenitje, a Sörös-Szileszki Pincészet királylánykája és a naszályi Bagdi Kálmán bianka bora.

Ezüst elismerést vehetett át Schneider József, Elek Balázs, a baji Rischl Ferenc, több nevezett bora, valamint Virágh Zoltán Gergely, illetve Árendás Péter és Virágh Zoltán Gergely bora.

Bronz minősítést kapott Maklári László bora, Schneider József, Elek Balázs, Rischl Ferenc, Bagdi Kálmán, Virágh Zoltán, Virágh Zoltán Gergely több nevezett bora.

Ismét Bagdi Kálmán vehette át a vándordíjat

A megmérettetésen szinte a kezdetek óta részt vesznek a tarjáni borosgazdák és sorra nyerik el az arany, ezüst és bronz minősítéseket. Nagyon jól érzik magukat Naszályon. Schneider József éppen ezért azt gondolta, egy vándordíjjal kedveskedik a naszályiaknak, amely náluk, Tarjánban már hagyomány. Egy szekrényt készítettek, faragásokkal díszítve, köztük Naszály címerével. Ezt a díjat a legjobb naszályi borok gazdái nyerhetik el, és a következő évben vissza kell hozni a versenyre, és az aktuális év győztes borai és termelői felkerülnek a szekrényre.