Mint azt az esztergom.hu oldalon leírják, az összeírói munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (STATEK Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A tájékoztatóból kiderül, hogy az önkéntes válaszolóknak lehetőségük van telefonon keresztüli válaszadásra is, illetve egyes adatgyűjtések esetében kérdőívek weben történő önkitöltésére.

A folyamat leírásában arról is tájékoztatnak, hogy a válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása véletlenszerű mintavétellel történik az ország különböző településein. A kiválasztott háztartások levélben kapnak értesítést, a válaszadás önkéntes és anonim, az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, összesített statisztikai táblázatokban teszik közzé. A leírásban az is szerepel, hogy a több turnusban végzett felmérések során milyen témákat érintenek, így olvasható, hogy munkaerő, utazási szokások, háztartások információs és kommunikációs technológiai eszközhasználat, jövedelmi és életkörülmény témákban is megkeresik az önkéntes válaszadókat.

A személyesen vagy telefonon válaszadók mindannyian vásárlási utalványt kapnak. Az adatfelvételről a fent megadott városi honlapon található tájékoztató mellett a hivatal honlapján lehet bővebb tájékoztatást kapni.