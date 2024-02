Folyamatosan érkeznek a jelentkezések a Tündérszépek országos szépségversenyre, mi pedig hamarosan értesítjük is az első fordulóba elsőként jelentkezett hölgyeket.

A szépségverseny a regionális fordulóval kezdődik. Ide maximum ötvenen juthatnak be a szakmai zsűri döntése nyomán, így nem érdemes halogatni a jelentkezést. A korábbi évekhez képest több újdonságot is bevezettek. Idén 18–35 év közötti szépségek nevezhetnek az országos megméretésre. A dicsőség mellett, hogy ők képviselhetik szűkebb hazájukat a fináléban, értékes nyeremények és élmények is várják a Tündérszépeket.