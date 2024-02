Nem csak a betegnek, az intézménynek és a dolgozóinak is jóleső érzés, ha kedves szavakkal és hálával köszönik meg áldozatos munkájukat. A Vaszary Kolos Kórház most egyik betegétől kapott szívmelengető üzenetet, amit közösségi oldalukon is megosztottak.

– Szeretném köszönetemet és hálámat kifejezni a KAIBO Aneszteziológiai Intenzív Osztályon és a Traumatológiai Ambulancia Osztályon dolgozó orvosoknak és nővéreknek, a magas szintű gyógyító és ápolói munkájukért – kezdte üzenetében az intézmény korábbi betege.

Megtapasztaltam a figyelmességet, az együttérzést és az emberiességet, ami a betegek felé irányult

Köszönöm a gyógytornászoknak a türelmes és szakszerű tornáztatást, továbbá köszönöm a higiénikus és a tiszta környezet biztosítását – állt a hálálkodó üzenetben.