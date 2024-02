Talán nincs is olyan erdő a világon, ami ne őrizne titkokat. Némelyik jókat, pikánsakat, de akadnak olyan farengetegek is, amelyek a legborzalmasabbakat rejtik hosszú idők óta. Biztosan neked, aki most ezt olvassa, van titkod, talán nem is egy. Ha a fák sokszor mesélni tudnának, garantáltan érdekes történeteket hallanánk. De nem csak a fák, néha bukkannak elő a semmiből olyan misztikus tárgyak kilométerekre mindentől, amik kérdéseket vetnek fel. Ilyen az a szék is, amit a szomódi erdő rejt magában mindentől távol.

Egy szék mindentől távol a szomódi erdőben, ami kérdéseket vet fel

Fotó: Krupánszki Máté / Forrás: Kemma.hu

Ha az ember a pagonyban bandukol, biztos nem arra számít, hogy egy viseletes és rejtélyes faszékbe akad. Őt egészen biztosan szándékosan vitték oda. Ennek már jó pár éve, talán évtizede is. Erről árulkodnak a szék meggyötört, töredezett elemei. Mégis ki visz egy széket az erdőbe és miért? Megannyi kérdés, amire talán élből egyszerűek a válaszok a fejünkben. De mi van, ha valami olyan misztikum övezi, ami nem hozzánk, emberekhez köthető. Mégis milyen titkokat tudhat? Ha ráülnél, talán a te legféltettebbjeid is megfejtené.