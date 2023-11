Az erdőt járva a természet mindig megmutatja a szépségét. Ha az ember csendben, nyitott szemmel és füllel jár, akkor olyan élményekben is része lehet, ami nem mindennapos. Ilyen látvány nyújtott a szomódi erdőben hatalmas rudliban vonuló szarvasok. A hatalmas agancsosok vonulásától morajlott az egész erdő. Most videón is megmutatjuk, hogy ti is láthassátok a körülbelül 200 állat csörtetését.