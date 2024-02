Voltak akiket szüleik, családjaik is elkísértek a bevonulásra. A 20 éves két barát, Szabolcs és Bálint Mohácsról érkeztek anyukáikkal. A fiúk nemrég fejezték be tanulmányaikat. Egyikük szakácsnak, másik pedig asztalosnak tanult az érettségi után. A fiúk azonban már régóta gondolkodtak azon, hogy kipróbálják magukat katonaként. Szüleik nehéz szívvel engedték ilyen messzire fiaikat, de örülnek, hogy közösen vágtak bele a feladatba és segítik egymást a 10 hetes kiképzés során.

Közben összeterelték a várakozókat, hogy ismertessék velük a nap következő eseményeit. Elmondták nekik, hogy egy alap orvosi vizsgálattal fog indulni a nap, illetve drog szűréssel, ha valaki ezen átmegy biztos, hogy szerződnek velük. Azonban a nap hosszúra fog nyúlni, akár éjfélig is eltarthat mire elhelyezik őket a körleteikbe. Kivételesen a szülők is a családtagok is bemehetnek délután a laktanyába, hogy megnézzék hol fogják szeretteik a következő heteket tölteni.