Az Útinform tájékoztatása szerint szombaton Esik vagy szemerkél az eső a Tisza vonalától keletre, valamint az északkeleti területeken is. Máshol borult, felhős csapadékmentes az idő. A gyorsforgalmi valamint a fő- és mellékutak burkolata a hajnali csapadék után vizes, nedves a keleti és az északkeleti, és az északi vármegyék területén is, valamint a főváros közelében és a jászságban, továbbá a Dél-Dunántúli területeken is vizes, nedves.

A látási viszonyok mindenütt jók. A Dunántúl középső és nyugati és északnyugati részén közepes (30-39 kilométer/órás) a szélerősség, de helyenként erős (40-59 kilométer/órás) délnyugati szél fúj. Máshol gyenge a légmozgás. A hőmérséklet +3 és +13 fok között változik. A déli órákig északnyugaton előfordulhat néhány 70 km/h körüli, délnyugati irányú széllökés.