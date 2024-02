A Joint Venture Szövetség (JVSZ) idén is döntött a „Companies for the Future Award” díjazottjairól. A gálaeseményen elhangzott, hogy a Bridgestone Tatabánya kiemelkedő, jövőbe mutató digitális megoldásaival szolgált rá a a Best Technology Investment különdíj kategória első helyezésére, a nívós díjjal méltatták a vállalat digitális technológiáinak és adatrendszerének kiépítését. Mint írják, ezek a fejlesztések a gyártási folyamatok hatékonyságának növelése mellett hozzájárulnak a környezeti fenntarthatósághoz is, továbbá előkészítik a terepet a mesterséges intelligencia új generációjának is.