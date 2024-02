Tanulni szeretnének

Michl József, Tata polgármestere köszöntőjében először megköszönte, hogy a város adhat otthont a konferenciának.

– Valóban rengeteg tapasztalatunk van a háromszáz hektár vízfelület, illetve ugyanennyi zöldfelület gazdálkodásával, gondozásával kapcsolatosan. A nagy folyón és a tengeren kívül minden van Tatán, a kicsi forrástól a nagy tóig, de mégis úgy vagyunk, hogy mi is nagyon nagyon szeretnénk tanulni, és nagyon sokat igyekszünk másoktól ellesni, másoktól tanulni. És jó szívvel adjuk tovább a mi tapasztalatainkat is, ahogy eddig is ezt tettük – mondta a város vezetője.