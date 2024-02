Szamosvári Zsolt, esztergomi amatőr csillagász már többször is szerepelt a 24 Óra, illetve a Kemma.hu hasábjain. Korábban arról adtunk hírt, hogy a helyi Regiomontanus Csillagász Klub tagja égboltot kutató munkássága különleges eredményeit, kettős csillagok felfedezését amerikai szaklapokban publikálhatta, de a 2023 februárjában történt amerikai UFO (vagy kínai ballon?) észlelésekkel kapcsolatban is kikérdeztük véleményét. Saját blogján, az Észlelési naplóm - astricus.blogspot.com-on a napokban egy még a fentieknél is különlegesebb témát boncolgat cikkében.