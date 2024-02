Bartl Ildikó beruházási vezető főtanácsos, a polgármesteri hivatal munkatársa az önkormányzati beruházással kapcsolatban részletes tájékoztatást adott a város hivatalos oldalának. A 2007-ben átadott uszodában a korábban is voltak karbantartások, kisebb renoválások, tavaly pedig elkezdődött egy átfogóbb, sokrétűbb korszerűsítés.

A dorog.hu szerint az intézmény külső megjelenése merőben változik azáltal, hogy a korábban nyári időszakban használt napozóteraszokat kis hajlásszögű tetővel fedték le. A befejezés előtt álló tetőszerkezetre fognak felkerülni majd a napelemek, melyek az épület minél gazdaságosabb fenntartásában játszanak majd kulcsszerepet.

A projekt részeként a medencék körüli térburkolat javítása, valamint a lelátó teljes újraburkolása is szerepel. A belső tér is jelentősen átalakul, hiszen a kétszintes aulába födémet építenek be, így az emeleten, a valamikori napozóteraszok szintjén egy új közösségi tér jön létre.

Tető épült az egykori napozóterasz fölé

Forrás: dorog.hu

A korszerűsítés és fejlesztés jegyében a szauna területét is kibővítik, az épületen belüli büfé átalakításával az üzemeltetéséhez szükséges helyiségeket is ki fogják alakítani. Elvégzik a szükséges felújításokat az elektromos hálózaton és a gépészeti rendszeren is, szükség szerint lámpákat, csapokat, zuhanyzókat is fognak cserélni. Az uszoda épületében tisztasági meszelés is lesz.

A részletes tájékoztatóban kitérnek arra is, hogy a jövőben hőszivattyús rendszerrel fűtik majd a medencék vizét, sőt a vízgépészeti rendszereket is felújítják. Az őszi időszakra új sátrat fognak beszerezni, kicserélik a buborékhoz kapcsolódó gépészeti rendszert. A gázfűtés kiépítésével kiválthatják az eddigi, távfűtéses rendszert.

A városvezetés reméli, hogy a korszerűsítés alatt álló intézményt a jövőben örömmel veszik majd újra birtokba a lakosok.