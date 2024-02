A Vizes Élőhelyek Világnapja alkalmából tartottak ünnepséget Tatán. Az esemény elején lejátszottak egy kisfilmet, amin Tata vizes kincseit, gyönyörű tájait és természeti értékeit mutatják be. Tata város közösségi oldalán most bárki megcsodálhatja, hogy miért is fontos vigyázni ezekre a felbecsülhetetlen kincsekre.

Mint arról korábban beszámoltunk: az eseményt az Agrárminisztérium, a tatai önkormányzat, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottsága közösen szervezte.