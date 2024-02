Esztergom sok egyéb mellett a hidak városa is, melyek históriája szorosan köthető a település, de akár az adott korszak országos történéseihez is. A város folyóparti adottsága mellett a folyó és a település között lévő sziget okán is több hidak építését eszközölte a távolabbi múltban, illetve a 20. és a 21. században is. A legfontosabb híd természetesen a Párkánnyal, illetve Felvidékkel közvetlen összeköttetést adó, nemzetközi forgalmat biztosító Mária Valéria-híd, de ezen Nagy-Dunát átívelő, észak-déli korridort biztosító kapocs mellett rögtön a második helyen szerepel a belvárost a Prímás-szigettel összekötő gépjárművek számára is használható Bottyán János-híd.