A díszletet a Bottyán-híd és az élményfürdő között, illetve a Szent Tamás hegyen állították fel, de szerb feliratot kapott például a belváros egyik patikája is. A nézelődők a fürdő előtt egy épület deszkavázát láthatták, a hídon pedig homokzsákok, törmelékek idézték a véres napokat.

Angelina Jolie a forgatás idején a városban tartózkodott, többen is lencsevégre kapták a színésznőt a helyszíneken. A forgatás utolsó etapjának vége felé ki is ment az esztergomi főtérre, ahol rajongók hada várta. A színésznő autogramokat osztogatott, majd hatalmas ováció közepette elhagyta a helyszínt. Érkezése előtt egyébként Brad Pitt is a városba látogatott.

Kollégánk így írt az akkori élményekről: „Egyszercsak a Kis-Duna túlpartján megjelent egy férfi, mögöttünk elhaló sikoly: Brad Pitt!!! És nyomtuk. Sétált egyet, megnézett valamit, majd eltűnt a tankok között. Micsoda élmény volt, istenem! Micsoda élmény! Két láb, szárnyak sehol, zsebe sem volt kitömve dollárral. S a félhomályos délelőttön az a napszemüveg… istenem! Tisztára, mint kicsit később Angelina Jolie.”