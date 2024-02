Igazi összefogásnak hála sikerült biztonságos helyre juttatni az Ózdon elütött mamakutyát. Az állatorvostól azonban nem érkeztek jó hírek.

– Hajnali fel négykor hívott az orvos, hogy sajnos nagy a baj. Az ultrahang kimutatta, hogy a babák már nem élnek. Így reggel ahogy engedte az állapota, átesett az ivartalanításon. A hátsó lábában csúnya ficam, amit majd szintén műteni kell, mert ez rosszabb mint a törés. Hatalmas fájdalmait, enyhíteni tudják csak. Pár nap és átkerül egy másik kórházba, ahol egy sebész veszi a szárnyai alá. Mihamarabb műteni kell – írták a tatai állatvédők közösségi oldalukon.

A posztjukban külön megköszönték mindenkinek, aki segített a kutyust eljuttatni a fővárosi állatkórházba, illetve az állatorvosoknak, akik hajnalban is azonnal a segítségükre sietek. Bár a tatai állatvédők mérlegelés nélkül, önzetlenül segédkeztek ebben az esetben is, számlákat nekik is rendezniük kell. Ezért azt kérik, hogy aki megteheti támogassa a mamakutya felépülését.