Egy ideje már megy a szorzás, osztás, hogy ki és milyen módon köszönti majd a 70 éves várost. Nemcsak a városvezetők, de a civil szervezetek és a városlakók is készültek, minden erejüket és kreativitásukat összegyűjtötték, hogy a város születésnapi tortáján méltó módon fújják a képzeletbeli gyertyákat. Tetszetős lett a születésnapi logó, lesz táncgála és megszületett egy ünnepi koncert ötlete is. Szerveznek 1954-es témájú farsangi bált, különböző jubileumi kiadványok jelennek meg és folytatódnak a Kölcsey programjai, ünnepi köntösben. Nagy utat tett meg Oroszlány.

A szénre épült városnak is szokták nevezni a várost. Az elnevezés – visszatekintve a településtörténetre – nagyon találó, és nincs is létjogosultsága annak a vitának, hogy a „tyúk volt előbb, vagy a tojás?”. A szén, mint tudjuk – keletkezésének évmilliós léptékű időigénye miatt – már akkor is itt volt a település alatt, mikor az ősember tüzet rakott e vidéken és talán fel is figyelt arra, hogy a néhol előbukkanó fekete kő milyen jól ég. Milyen jól táplálja a tüzét.

Egykor szénre, most, a XXI. században már időkapszulára épül a város. Szén még mindig van a föld alatt, ami mellett már ott van az egykori aknák emléke is. Most bezárták, de állítólag 30 év múlva újra kinyitják a „kapszulát”. 2054-ben újra felszínre tör a bányászat Oroszlányban. Akkor már csak relikviákkal, dátumokkal, emlékekkel és tűzzel. És akkor hetvenkedhetnek százszor.