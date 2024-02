A Baptista Szeretetszolgálat Tábita intézmények új részlegét adták át február 8-án Esztergomban. A létesítmény avatóján Csizi Péter, a Belügyminisztérium szociális ügyekért felelős helyettes államtitkára köszöntőjében többek között úgy fogalmazott, hogy ebben a körben nem új az az információ, hogy 2036-ig tartó stratégiai cél, hogy minden, ötven főnél nagyobb pszichiátriai, fogyatékossággal élő betegeket ellátó otthont megszüntessünk.

Ez lesz az a pillanat, amikor eljutunk arra a pontra, hogy megszűnik minden olyan kötődésünk, gyökerünk, ami a szocialista típusú intézményrendszerről szól, amikor is a problémát nem megoldani akarták, hanem elrejteni. Jelenleg Magyarországon 5210 ember él támogatott lakhatási intézményben, melyek európai uniós és magyar forrásokból valósulnak meg, működnek

– emelte ki a helyettes államtitkár.

– Köszönettel tartozom önöknek, hogy felkarolták ezt a nehéz pályát, hogy ezt az épületet megvalósították, és azt, hogy ezt tovább fejlesztették köszönet Magyarország kormányának és Esztergom városának a támogatásért

– ezt már Erős Gábor, a térség országgyűlési képviselője mondta köszöntőjében az új intézményrészleg avatásán. Hozzátette:

Vigyük el a hírt mindenfelé, hogy fontos, hogy segítsünk a rászoruló embertársainknak, miként ez Tábita intézmény is segít. Bízok benne, hogy további fejlesztések történnek majd itt, hiszen fontos, hogy segítséget nyújtsunk azoknak, akiknek szükségük van rá.

Szilágyi Béla, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke beszédében arról szólt, hogy a Tábita intézmények Jézus tanítása alapján működnek abban a tekintetben is, hogy miként a Megváltó, úgy ezek a létesítmények is „meghallgató”-k, ahogy Jézus is meghallgatta a hozzá forduló betegeket, rászorulókat és segített rajtuk. Ez egyben azt is jelenti és eredményezi, hogy a rászorulók nemcsak ellátást, de méltóságot is kapnak, mondta az elnök. A 225,4 millió támogatási összegből megvalósult Petőfi Sándor utcai beruházás eredményeként 12 fő pszichiátriai beteg számára nyújt támogatott lakhatást, házi segítségnyújtást a baptisták Petőfi utcai új intézménye.