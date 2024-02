Minden eddiginél több, 60 produkció megmérettetésével vette kezdetét a magyar dalok versenye. A Szandi, Németh Alajos Lojzi, Ferenczi György és Egri Péter alkotta zsűri pedig már ki is választotta az élő show produkcióit. Február 10-től a legújabb hazai dalok, pörgős, vidám produkciók várják a nézőket szombat esténként. A televíziók előtt négy vármegyei zenekarnak is szurkolhatunk.

Quack

A visszatérők. Tavaly egészen a döntőig menetelt a tatai zenekar, de végül nem jutott a négyes végső mezőnybe. Az Akkor is című slágerüket már egy ország fújta kívülről. Most akkor is megpróbálják a fináléba jutást: Sosem elég című dalukkal indultak az idei megmérettetésen.

HellóPisti

A tatai zenekar 2016 végén alakult. Életük legelső koncertje az volt, amikor beválogatták őket egy paksi zenei tehetségkutatóba. Számos alkalommal láthatta már őket a nagyközönség többek között szülővárosukban, de legutóbb például Szlovákiában léptek színpadra. Elbújnék című dalukkal jutottak az élő show-ba, amelynek hírét hivatalos Facebook-oldalukon is megosztották.

Arcidra

A szintén tatai zenekar 2020 januárjában alakult. A Peron Music Könnyűzenei Tehetséggondozó és Képző Központ az elmúlt években is fiatal zenekaroktól volt hangos. Egészben kell című dalukkal pedig idén ott vannak a legjobb negyven között.

Andalgó

Léhárt Mírához és Polgár Patrikhoz, a Komárom-Esztergom vármegyei kötődésű duóhoz Magyar Marcell csatlakozott, és már zenekarként elindultak az idei megmérettetésen. Több mint négyszázan jelentkeztek, ebből jutottak be Vigyen a szél című dalukkal a legjobb hatvan produkcióba, majd egy élő meghallgatás után a zsűri tovább juttatta őket az élő műsor legjobb negyvenes mezőnyébe.

A dalválasztó tétje minden eddiginél nagyobb. A győztes dal előadója „Az Év Dala 2024” cím mellett egy teljes lemez elkészítésére nyer lehetőséget - beleértve a felvételi, keverési és masteringelési munkálatokat - a nemzetközi Hansa Studiosban. Korábban olyan világsztárok rögzítették ott albumaikat, mint a U2, az R.E.M., a Depeche Mode vagy Iggy Pop.