– Sok jó dologra lehet hasznosítani ezt a 20-22 fokos feltörő forrásvizet, amiből a Fényesen 10-15 ezer köbméter elfolyik naponta szépen a Fényes-patakba, onnan az Által-érbe, majd a Dunába. Azonban szeretnénk ezt a vizet amennyire csak lehet megtartani, de legalábbis hasznosítani, vagy fölhasználni menet közben.

Például azon dolgozunk, hogy az ott lévő strandoknak a vizét hadd adja ez a kifolyó forrásvíz. Ez azt jelenti, hogy ezt a 20-22 fokos forrásvizet, ha egy hőszivattyúval még felmelegítjük, a medencékbe tiszta kristálytiszta forrásvizet tehetnénk

– mesélte terveiket a város vezetője, aki szerint a medencék vizét naponta akár többször is ki tudnák cserélni, ahogyan azt a szabályozás előírná. De a lényeg, hogy nem kellene vegyszert beletenniük a medencék vízébe.

– Na most itt akadtunk fönn a hálón, az eddigi próbálkozásaink során sajnos mindig visszadobták a kérelmünket. Azt mondták, hogy kemikália nélkül nem lehet strandot üzemeltetni, mert ez nem gyógyvíz, tehát ilyet nem csinálhatunk. De nem adjuk föl, mert szerintem egy józan paraszti ésszel is belátható, abszolút logikus dolog az, hogyha egy tóban lehet fürdeni, akkor a mellette levő épített medencében miért ne lehetne fürdeni ugyanabban a vízben, ha én ezt sokszor kicserélem - vetette fel a kérdést a polgármester, aki most olyan segítőket keres, akik tudják hogy lehetne kiküszöbölni a jogi nehézségeket.

– Szakmailag műszakilag tökéletesen megoldható a történet. Úgyhogy ezt nem adjuk föl, még az egyik pályázatukban is betettük ezt a lehetőséget. Reméljük, hogy nyerni fogunk - reménykedett Michl József.