Az ászári Németh Péter idén lesz 22 éves. 2020-ban végzett ácsként a Győri SZC Gábor László Építő-és Faipari Szakképző Iskolában. Nem is volt kérdés, hogy ezt válassza hivatásának. Mert, hogy számára nem csupán szakma, hanem hivatás. A családja már generációk óta tetővel foglalkozik. Az már tavaly október végén kiderült, hogy idén szeptemberben a WorldSkills '24-en ács versenyszámban hazánkat az ászári fiatal tehetség képviseli majd. Nem csupán gyermekkoráról és céljairól beszélgettünk vele. Ugyanis Péter éppen Lyonban van az Európa-bajnokságon, így telefonon értük el.

Az ászári fiú éppen beszélgetésünk előtt nemsokkal fejezte be a versenyt, ahol Európa legjobbjaival mérettette meg magát. Az örömhírről pedig egyenesen tőle értesültünk: második lett!

Amikor gratuláltunk neki, megköszönte, de mondta, hogy maximalista, az első helyen szeretett volna végzeni. Egy végtelenül kedves, alázatos srác volt a vonal végén, ez abból is érzékelhető volt, ahogyan már egy-két mondat váltottunk.

A szakma szeretete már kiskorában kialakult, nem is véletlenül.

– A családom már generációk óta tetővel foglalkozik. 1965-ben nagypapám kezdte, amikor egy ács iskolába került, majd az édesapám és a nagybátyjám is ezt a szakmát választotta – kezdte történetét Németh Péter, aki a Tető Építők Egyesülete, valamint az Épületszigetelők, Tetőfedők, Bádogosok és Ácsok Magyarországi Szövetsége támogatását köszöni.

– Édesanyám óvónő, édesapám ács, a nővérem óvónő lett, én pedig ács lettem, tehát nagyjából visszük a családi szakmákat, hagyományokat – mondta nevetve.

– Kiskorom óta édesapámmal sokat mentem el, amikor dolgozott, és otthon is körülvett a fa, így beleszerettem ebbe az egészbe.

Nem is volt kérdés számára, hogy ezt a hivatást válassza.

– Hetedikes-nyolcadikos lehettem, amikor eldöntöttem, és utána én folyamatosan mondtam, hogy biztosan ács szeretnék lenni. Édesapám mondta mindig, hogy jók a tanulmányi eredményeim, valami mást próbáljak meg esetleg, nem feltétlen támogatta ezt, de azt is mondta, ha ez szeretnék lenni, akkor ő támogat és bármiben segít.

A verseny egyik pillanata

Forrás: facebook/Németh Péter

A 22 éves tehetséget arról is kérdeztük, mit is szeret a legjobban a szakmájában?

– A fával való munkát, az alkotást. Pontosan azt tűztem ki célul, hogy családokon generációkon keresztül kiszolgált munka legyen. Szerencsére nagyon sokat tanulhattam és tanulhatok édesapámtól, nagyapámtól, illetve a szakoktatómtól, Forró Mátétól. Amikor az iskolában nagyon jó eredményeim voltak, amikor már készültünk és szerettünk volna jelentkezni a versenyre, de akkor még azt gondolom, nem álltam rá készen.

Azonban tavaly már az országos előválogatón is részt vett, tovább is jutott. Amikor erről kérdeztem Petit, egyből meg is említette:

– Idén szeretnénk a szakoktatómmal egy harmadik személy segítségével az ifjú ácsokat segíteni, néhány rendezvényt szervezni számukra, hogy legyen utánpótlás, mert sajnos, jelenleg ez a probléma. Hozzáteszi:

– Az előválogatón ott voltunk heten... és csak én raktam össze száz százalékban a makettet, nekem meg volt esélyem Máté által.

Az Eb-n A és B liga volt. Az első csoportban csapatként lehetett részt venni, a B ligában, ahol Peti is volt, egyénileg szerepeltek. Az ászári fiatal elmondta, hogy a Tető Építők Egyesülete és az Épületszigetelők, Tetőfedők, Bádogosok és Ácsok Magyarországi Szövetsége támogatja őt.

A versenyen makettet készítenek el, de különböző kihívásnak tesznek eleget: fából egy alsó részt, valamint egy tetőráépítést kellett modellezniük a versenyzőknek.

Nagyon szeretnék, hogy minél több fiatal csatlakozna hozzájuk, most ez a következő projekt, amit kitűztek maguk elé.

Nem csak a jelenléte az Eb-n nagy dolog, hanem az is, hogy négy órával korábban fejezte be a verseny. Beszámolt arról is, nem volt időérzéke, hiszen a verseny idejére elvették mindenki óráját, telefonját. A felszereléseknek köszönhetően nem hallott semmit a külvilágból.

Péter elmondta, hogy ő maximalista, és nem elégedett az eredménnyel. Miközben mi, a vármegyében élők nagyon büszkék vagyunk rá!