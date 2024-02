– Itt szeretném jelezni, különböző sajtófelületeken, elektronikus médiában hibásan jelent meg a napokban, hogy ez a beruházás a strandszezon kezdetére elkészül. Ez téves információ. A közbeszerzés most zajlik, és sikeres lezárultát követően éppen a szabadtéri szezon kezdetekor szeretném, ha a munka elindulna – akkor nélkülözhető a fedett uszoda – és annak végére, amikor ismét a fedett uszodát szeretnénk használni, addigra készülne el a megújult uszoda, a szolgáltatásbővítésekkel együtt.

Az előző esztendőben az egekbe szökő villamosenergia-költségein is szeretnének faragni a komáromiak. Napelemeket szereznek be, több gépüket is ezekkel működtetnék. Mindkét kempingjükben cserélnék a villanybojlereket, melyeket napkollektorokkal váltanának ki, a nagy fogyasztású szivattyúkat működtető motorokat alacsonyabb fogyasztásúakra, korszerűbbekre cserélnék. Ez utóbbihoz pályázati forrást keresnek. Továbbá a hagyományos izzókat LED-es izzók váltanák.

Az olimpia előtt elkészülhet a Brigetio Beach

Turi Bálinttól megtudtuk azt is, hogy a nyári olimpiához kapcsolódóan kialakítják a Brigetio Beach-et, ahol öt hétvégén különböző sportágakban mérhetik össze tudásukat a fiatalok.

– Egy homokos, nyugágyas, napernyős plázst kell elképzelni. Lesz zene, trendi ételeket kínálnak a büfék, garantált, hogy jól érzi majd magát mindenki. Ez a program egy remélhetően sikeres pályázatnak a keretében valósulhat meg. Izgatottan várjuk az eredményét. Örömmel számolok be arról is, hogy nyárra új élményelemmel gazdagodik a legkisebbek pancsoló medencéje, valamint burkolata is megújul – mondta az ügyvezető.

Nem árt már most tudni, hogy rövidesen kisebb csoportok igénybe vehetik új mikrobuszos szolgáltatásukat. Ha például egy baráti társaság, vagy család felhívja őket, hogy szeretnének eljutni a fürdőbe, a mikrobusz értük megy. De más célokra, például iskolai csoportok utazására is igénybe vehető majd a busz a komáromiak és a környékbeliek számára. Hirdetni fogják, mikortól indul ez a szolgáltatásbővülésük.

Az ügyvezető elmondta azt is, hogy a komáromiak 30 százalékost kedvezményt kapnak 2023. október 1-től a fürdőbelépők árából, a különbözetet az önkormányzat fizeti. Turi Bálint más önkormányzatokkal is szívesen tárgyalna arról, hogy lakosaik is igénybe vehessék ezt a kedvezményt. Erre már van is követendő példa. Mór városa támogatja ilyen módon a nyugdíjas polgárait.