Felgyújtották a védtelen kutyát

− Egy zsákba betettek egy kiskutyát, majd lelocsolták benzinnel és felgyújtották. Megtalálói hozták be a hozzánk.

Hiába voltak hatalmas fájdalmai, hiába kínozták meg, nagyon kedves és türelmes volt. Minden kezelést zokszó nélkül, hálásan tűrt.

Egy hétig küzdöttünk az életéért, de olyan súlyos égési sérüléseket szerzett, hogy el kellett engednünk. Az ilyen eseteken nehéz túllépni − mondta az állatorvos, aki szerint mindig is lesznek állatkínzók, azonban az érzékenyítés sokat segíthet.

− Régebben mi is sokat jártunk iskolákba, illetve most az állatvédők is rendszeresen mennek diákokhoz, hogy beszéljenek nekik a felelős állattartásról, illetve az állatvédelemről. Úgy gondolom, hogy már a gyerekkorban el kell kezdeni az érzékenyítést, ezzel lehet − ha nem is megállítani − de visszaszorítani az állatkínzásokat − szögezte le dr. Osvald Attila.