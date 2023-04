A munkától gyorsaságot és hatékonyságot várnak el – derült ki a legutóbbi testületi ülésen, amin egy aktuális probléma kapcsán szóba került a felelő állattartás problémaköre. Dr. File Beáta jegyző szerint a hivatalos út szerint a telep munkatársainak kell majd jelezni a problémát, akik szükség esetén azonnal tudnak reagálni és indulnak Szákszendre.

Fontos azonban, hogy a tökéletes munkamódszer kialakításához mindkét önkormányzat részéről szükséges kijelölni egy kapcsolattartót, mivel a lakossági bejelentések a hivatalban tehetőek majd meg. Hartmann Imre alpolgármester is felszólalt a fórumon. Mint mondta, a közelmúltban akadt példa állatkínzásra a településen, de az eb elpusztult, mire odaértek az állatmentők. Az esetről a Kemma.hu is beszámolt. A szákszendi ingatlanon két, láncon tartott kutya élt, ebből az egyiket tudták csak megmenteni a Szurkolók az Állatokért Gerecse és Környéke Alapítvány állatvédői. A történtekről Papp Attila Csaba polgármestert is értesítették, aki azonnal kiment a helyszínre.