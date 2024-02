Adománygyűjtést szervez a Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány szombaton adománygyűjtést szerveznek a mentett állataik számára a Sztráda Bevásárlóközpontnál Vértesszőlős és Tatabánya között. Az állatvédők azt ígérik, hogy egy különleges meglepetéssel is készülnek majd. De amire minden adományozó számíthat az Nagy-György Mária csodás kezeinek hála egy új frizura.

– Szeretettel várunk mindenkit egy különleges jótékonysági eseményre, ahol nem csak az állatokon segíthetsz, de még szebbé is teheted magad egy profi hajfonással. Egy tehetséges és nagylelkű önkéntesünk, Nagy-György Mária, Maja felajánlotta, hogy csodás hajfonásokat készít azoknak, akik támogatni szeretnék az állatvédő alapítványunkat – árulta el Zádoriné Csordás Valéria, az alapítvány kurátora, aki azt ígérte, hogy minden adományért cserébe jár a gyönyörű hajfonás, ami garantáltan feldobja a napot.

A gyűjtésre az egyik kedvencük is elkíséri az állatvédőket: Bosco kutya az adományok mellé szívesen gyűjti be a simogatásokat is.