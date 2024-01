A jótékonysági evezés ötletét második alkalommal hívták életre, ezúttal a Szív Bajnokai Alapítvány támogatására. Az eseményre több mint nyolcvan sportember érkezett Tatára.

– Tavaly kezdtük el, egy baráti evezésnek indult, utána pedig elkezdtünk jótékonykodni. Az idei évben szintén ugyanígy indult el. De most duplázódott a létszám, másfél nap alatt be is teltek a helyek, aminek nagyon örülünk. Nyolcvan-száz fő között eveztek ebben a 24 órában. Volt, aki egy órát, volt, aki kettőt – árulta el lapunknak Ratimorszky József, az esemény szervezője, aki hozzátette:

A Szív Bajnokai Alapítványnak jótékonykodunk. Azoknak a gyermekeknek, akik szívműtéten, illetve egyéb szívbetegségen estek át.

Beck Mónika, Magyarország Szív Nagykövete, az alapítvány megálmodója elmesélte a szervezők megkeresésének történetét.

– Valójában ez egy hosszabb történet, mert nekem a férjem a sárkányhajózik, és amikor két évvel ezelőtt kimentek Csehországba egy nemzetközi versenyre, akkor a férjem ott kint a saját csapatával, a magyar válogatottal szívet mutattak. S azok a magyar csapatok, akik szintén kint voltak, megkérdezték, hogy mi ez a szív, mit is képvisel, és miután megtudták, mondták, hogy legközelebb ők is szívesen mutatnának nekünk szívet. Tavaly, amikor Olaszországban voltak az Európa-bajnokságon, akkor már elvitték Bajnok Macimat is, amely a szívbeteg gyermekek plüsskabalája. Mindenki felrakta a macit a hajójára és szívet mutattak. A macin keresztül pedig betekintést nyerhettünk a sportverseny apró mozzanatiba. Ezután megkerestek bennünket, hogy szeretnék ezt a második jótékonysági evezést a Szív Bajnokai Alapítvány javára lebonyolítani. Nagyon meghatott, hogy valójában ismeretlenül, de mégis ők minket szeretnének támogatni!